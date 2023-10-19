لايبزيج يمد عقد كامبل حتى 2026

أعلن نادي لايبزيج الألماني، اليوم الخميس، تمديد عقد لاعبه كيفن كامبل حتى 2026، والذى كان من المفترض ان ينتهى تعاقده الموسم المقبل.

ويلعب كامبل في صفوف لايبزيج منذ عام 2017، وتوج معه بلقبي كأس ألمانيا خلال تلك الفترة.

وعلى كامبل على تمديد عقده قائلاً: "ما قمت بتجربته هنا منذ عام 2017 هو شيء فريد. قلتها مرارا وتكرارا: لايبزيج هو النادي الخاص بي، أشعر أنا وعائلتي أن المدينة بمثابة منزلنا، وأنا أحب التواجد هنا".

كما اشاد روفين شرودر المدير الرياضي، باللاعب وبقرار التمديد قائلاً: "إنه شخص مميز، ويستخدم خبرته لمساعدة الفريق وأعضاء الفريق الشباب. بالإضافة إلى ذلك، هو قائد في الملعب وشغفه بالنادي، والمدينة والجماهير، يعد رابطا أساسيا لنا جميعا".