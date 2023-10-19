طلاب جامعة المنوفية في زيارة إلى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة

نظمت إدارة إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت رعاية الدكتور احمد القاصد رئيس الجامعة، بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري والعقيد أ.ح هاني مصدق مدير إدارة التربية العسكرية زيارة إلى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب وطارق كمال مدير إدارة اعداد القادة.

وقد ضم الوفد 50 طالب وطالبة من طلاب الجامعة، وكان في استقبال الوفد مجموعة من المتخصصين في المجالات المختلفة الذين قاموا بالشرح الوافي للمدينة وعرض فيلم تسجيلي عن المدينه، وقام الطلاب بمشاهدة معالم المدينة.

وتقام مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 200 فدان، ومن المستهدف أن تكون مدينة المعرفة مجتمعًا متكاملًا لتكنولوجيا المعلومات.

ويعد الهدف من إنشاء مدينة المعرفة بناء مجتمع معلوماتي يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة، وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية، وتوفير التدريب التقني لإعداد أجيال واعدة قادرة على تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية.

وتضم المرحلة الأولى لمدينة المعرفة 4 مباني تشمل مبنى للابتكار والبحوث التطبيقية، وآخر للتدريب التقني، ومبنى للبحوث والتطوير في التكنولوجيا المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية المتخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة به.

كما أن مدينة المعرفة تضم أول مركز إبداع فى الجيل الصناعى الرابع فى مصر، على مساحة 15 ألف متر مربع.