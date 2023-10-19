حدادًا على شهداء فلسطين.. إلغاء مهرجان الهجن والتراث بشرم الشيخ

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، إلغاء أي مظاهر احتفالية بالمحافظة؛ تضامنًا مع الأحداث الجارية بالمنطقة وتطوراتها وتنفيذًا لفترة الحداد الرسمية المعلنة، موجهًا بإلغاء الاحتفالية التي كان مخطط لإقامتها بمضمار الهجن بمدينة السلام شرم الشيخ، بعد ظهر غد الجمعة، كما وجه بإلغاء وإيقاف أي مظاهر احتفالية من أي نوع طوال فترة الحداد.

كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء قد تابع آخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشاء للقرية التراثية بمنطقة مضمار الهجن بشرم الشيخ، والتي يجرى إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار المحافظ، إلي أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية و2 قاعة عرض، مخازن مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

ولفت المحافظ، إلي أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية بمضمار الهجن، ومدرجات الجمهور، والوحدة البيطرية وفرشها، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن، وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية.

وفي نفس السياق تفقد المحافظ الوحدة البيطرية للهجن وحرص علي الاطمئنان علي جاهزيتها لمهرجان الهجن.



وكان من المزمع أنه سيتم اطلاق فعاليات مهرجان الهجن والتراث في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري بمشاركة جميع المحافظة بالتعاون مع الاتحاد المصري للهجن.