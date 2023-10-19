الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل دعوى تعويض عمرو أديب ضد محمد رمضان لـ3 نوفمبر المقبل

عمرو أديب محمد رمضان
عمرو أديب محمد رمضان
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أجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، جلسة قضية التعويض، المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب، ضد الفنان محمد رمضان، بمبلغ 3 ملايين جنيه، لجلسة ٢ نوفمبر لتقديم صورة أصلية من الجنحة وصورة أصلية من المستأنف.

وفي وقت سابق، أيدت جنح مستأنف الاقتصادية، تغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

ويذكر أن جهات التحقيق أحالت 4 عرائض مُقدمة من المحامي طارق جميل سعيد، بصفته وكيلا عن الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية.

كما يأتي ذلك في الاتهامات المقدمة ضده في السب والقذف والتشهير، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام محتوى دون ترخيص ونشر محتوى دون إذن.

وكشفت التحقيقات في قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ تعمد الفنان إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق.

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محكمة جنوب الجيزة الابتدائية قضية التعويض الإعلامي عمرو أديب الفنان محمد رمضان
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