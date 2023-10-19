الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. السيسي يستقبل ملك الأردن بمطار القاهرة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الاردن
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وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن فى زيارة للبلاد تستغرق يوما واحدا، وكان فى استقباله بالمطار الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

ويشارك العاهل الأردنى فى اجتماع القمة الذى يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى الذى يزور البلاد حاليا.


تهدف القمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والأردن والعراق، وتعزيز العمل العربى المشترك، وبحث أخر المستجدات التى تشهدها المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب، بجانب تنسيق الرؤى قبل انعقاد القمة العربية نهاية مارس الجارى.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي الملك عبدالله الثاني مطار القاهرة الدولي
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