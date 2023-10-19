بالفيديو.. السيسي يستقبل ملك الأردن بمطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن فى زيارة للبلاد تستغرق يوما واحدا، وكان فى استقباله بالمطار الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويشارك العاهل الأردنى فى اجتماع القمة الذى يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق عادل عبد المهدى الذى يزور البلاد حاليا.



تهدف القمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والأردن والعراق، وتعزيز العمل العربى المشترك، وبحث أخر المستجدات التى تشهدها المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب، بجانب تنسيق الرؤى قبل انعقاد القمة العربية نهاية مارس الجارى.