شاهد.. من هي جميلة الشنطي التي اغتالها جيش الاحتلال؟

كانت الناشطة الفلسطينية جميلة الشنطي، على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية، حتى استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلها الليلة الماضية، لتصبح الشهيدة السابعة بين قادة حركة حماس الذين قتلوا بنيران الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الجاري.

ولدت الناشطة جميلة الشنطي في مخيم جباليا عام 1957، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في الإدارة التربوية، وانتخبت كعضوة المجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة التغيير والإصلاح عام 2006 .

تم تعيين الشنطي وزيرة للمرأة في الحكومة بغزة عام 2013، وفي عام 2021، انتخبت كأول سيدة تصل لعضوية المكتب السياسي لحركة حماس، وترأست العمل النسوي لحركة حماس لسنوات عديدة.