وقف التصعيد العسكري على قطاع غزة يتصدر مباحثات الرئيس السيسي مع ملك الأردن

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي عاهل الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، ويعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالقاهرة مباحثات قمة مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني.

ومن المقرر أن تشهد القمة بحث سبل وقف التصعيد العسكري على قطاع غزة، كما تشهد القمة أيضا مباحثات حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ خاصةً تطورات الموقف في قطاع غزة، واستعراض جهود مصر لخفض التصعي واهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة، والتحوّل إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، أخذاً في الاعتبار خطورة امتداد التبعات الأمنية لهذا الصراع إلى المحيط الإقليمي برمته.

كما من المقرر أن تتناول القمة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة و أهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.