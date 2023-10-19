الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر.. الرئيس السيسي يستقبل ملك الأردن في مطار القاهرة

الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل ملك الأردن في مطار القاهرة
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تقدم “البوابة نيوز”، بث مباشر، اليوم الخميس، نقلا عن فضائية. اكسترا نيوز، لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لملك الأردن عبدالله الثاني بمطار القاهرة في مستهل زيارة رسمية لمصر.

وغادر الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، إلى القاهرة قبل قليل، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان أخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط أكثر من 1000 شهيد فلسطيني بينهم أطفال ونساء.

https://www.youtube.com/live/55YpIW6j7kA?si=d67a1a1U17ttm_ZB

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الملك عبدالله الثاني ملك الاردن الرئيس عبد الفتاح السيسي
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