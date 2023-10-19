"سي ان بي سي": بايدن يسعى للحصول على حزمة مساعدات إسرائيلية غير مسبوقة.. ودعم غزة والضفة الغربية بـ100 مليون دولار للإغاثة الإنسانية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، من جديد التزام أمريكا تجاه إسرائيل خلال زيارته إلي تل أبيب يوم أمس الأربعاء، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية اليوم الخميس.

كما تعهد بايدن بتقديم 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية لغزة والضفة الغربية، لدعم أكثر من مليون شخص نزحوا بسبب الصراع المستمر.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يعتزم مطالبة الكونجرس بـ"حزمة مساعدات غير مسبوقة" لإسرائيل، لكنه لم يخض في التفاصيل.

وقال بايدن بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، "شعرت بالغضب والحزن للخسائر الهائلة في الأرواح إثر استهداف مستشفى المعمداني في غزة."

وتم إلغاء اجتماع بايدن المقرر في الأردن، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني.

وقال الرئيس الأمريكي: "إن الولايات المتحدة تؤيد بشكل لا لبس فيه حماية حياة المدنيين أثناء الصراع. وأنا حزين، أنا حزين حقا على العائلات التي قتلت أو أصيبت بهذه المأساة ".

وأضاف بايدن إن المساعدات الإنسانية سيتم تسليمها عبر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية.

وفي غضون ذلك، استخدمت ليندا توماس جرينفيلد كبيرة دبلوماسيي بايدن في الأمم المتحدة، حق النقض ضد قرار قدمته روسيا بشأن المساعدة الإنسانية في غزة، حيث زعمت توماس جرينفيلد أن القرار "لم يذكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

وقالت توماس جرينفيلد أيضا إن الولايات المتحدة تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في غزة، ودعت إلي أن يكون للدبلوماسية التي التي يتبناها بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والشركاء الإقليميين دور هام لوقف القتال بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.