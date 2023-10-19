وقف التصعيد العسكري وإيصال المساعدات الإنسانية تتصدر القمة المصرية الأردنية بالقاهرة

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالقاهرة مباحثات قمة مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، ومن المقرر أن تشهد القمة بحث سبل وقف التصعيد العسكري على قطاع غزة.

كما تشهد القمة التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ خاصةً تطورات الموقف في قطاع غزة، واستعراض جهود مصر لخفض التصعي واهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة، والتحوّل إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، أخذاً في الاعتبار خطورة امتداد التبعات الأمنية لهذا الصراع إلى المحيط الإقليمي برمته.

كما من المقرر أن تتناول القمة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وأهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.

وفي السياق تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الأنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات

كما أعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة