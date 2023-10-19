المطران عطاالله حنا: شعبنا الفلسطيني لا يطلب المستحيل يريد فقط إن يعيش بحرية وسلام

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، إننا ندعو كافة الكنائس المسيحية في العالم الى رفع الصلاة والدعاء من أجل شعبنا المنكوب ، فالصلاة وإضاءة الشموع في هذه الأوقات العصيبة إنما هو أمر في غاية الأهمية ونحن على يقين بأن الله لن يترك شعبه وسيفتقدنا بنعمته ورحمته الالهية.

وتابع، ولكن ما نتمناه هو ان تكون هذه الصلوات والادعية واضاءات الشموع مقرونة بالمواقف الواضحة والجريئة والمطالبة بوقف العدوان على شعبنا في غزة هذا الشعب الذي يعاني من ويلات الدمار والخراب والدماء والدموع والمآسي .

وأكمل، طالبوا جميعا بأن يتوقف هذا العدوان والاهم هو أن تتحقق العدالة في هذه الارض هذه العدالة المغيبة منذ عشرات السنين وهي التي اوصلتنا الى ما وصلنا اليه اليوم، إن شعبنا لا يطلب المستحيل بل ما يريده هو إن يعيش بحرية وسلام في وطنه مثل باقي شعوب العالم بعيدا عن الاحتلال واسوار الفصل العنصري والممارسات الاحتلالية الظالمة .

وأختتم المطران عطالله حنا بالقول: طالبوا بأن تتحقق العدالة والتي بدونها لن يكون هنالك سلام والعدالة في مفهومنا هي ان تتحقق امنيات شعبنا وتطالعاته وثوابته الوطنية، ارفعوا صوتكم عاليا مؤازرين شعبنا في محنته ورافضين لاستهداف الابرياء وما حدث من قصف للمشفى الاهلي كما ولغيرها من المؤسسات في غزة انما هي وصمة عار في جبين الانسانية .



