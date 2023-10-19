قررت الادارة العامة لمرور القاهرة، غلق كلى لشارع الاسمرات امام القادم من شارع 9 ميدان الخزان.

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرو، وذلك تزامنًا مع إستكمال أعمال إنشائية الخاصة بمركز تجارى بشارع الأسمرات مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأسمرات بالإتجاه القادم من شارع 9 تجاه ميدان الخزان، على أن يكون تنفيذ الأعمال إبتداءً من الساعة 6 صباحًا يوم الخميس الموافق 19/10/2023 ولمدة 72 ساعة. ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.



