الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الهلال الأحمر الفلسطيني: المستشفيات استقبلت 12500 إصابة معظمها خطيرة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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قال بشار مراد، المدير التنفيذي للهلال الأحمر الفلسطيني، إن أكثر من 12500 إصابة وصلت إلى المستشفيات معظمها خطيرة جراء القصف الإسرائيلي المباشر للمباني السكنية.

وأضاف «مراد» خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوضع فى قطاع غزة، يحتاج إلى التدخل الدولي لإنقاذ المواطنين.

وتابع المدير التنفيذي للهلال الأحمر، إمكاناتنا أصبحت شحيحة، ومخازن الأدوية، والمستلزمات الطبية، صارت فارغة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان أخرها استهداف مستشفى المعمداني.

 

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الهلال الأحمر الفلسطيني استهداف قطاع غزة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي
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