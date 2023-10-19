أستاذ بجامعة القاهرة: الإعلام الغربي يطمس الحقائق في العدوان على فلسطين

أكدت الدكتورة سارة فوزي مدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنها تؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص منع التهجير القسري للفلسطينيين وعدم التخلي عن القضية الفلسطينية، مشددة على أن وسائل الإعلام الغربية ضربت بمواثيق الشرف الإعلامي عرض الحائط.

وأضافت فوزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية،اليوم الخميس: «وسائل الإعلامية الغربية تدلس وتحاول طمس الحقائق فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين، وفي مقدمة هذه الوسائل سكاي نيوز وبي بي سي وغيرها من القنوات تعتمد على ادعاء مزاعم غير حقيقية، وبدأ هذا الأمر في الأسبوع الماضي بنشر تقارير عن وجود أسلحة أوكرانية بقطاع غزة لتبرير الهجمات الإسرائيلية من منطلق الدفاع الشرعي والحرب على الإرهاب».

وتابعت: «قبل قصف مستشفى المعمداني، نشرت إحدى القنوات البريطانية تقارير عن هذه المستشفى تزعم فيها أن جماعات وفصائل معينة تستخدمها لبناء أنفاق وتهريب أسلحة دون وجود أي صور أو مقاطع فيديو أو شهود عيان يثبتون ذلك، ونفس القناة فتحت تحقيقا موسعا مع العاملين بها الذين أعلنوا تأييدهم للقضية الفلسطينية والذين لا يتفقون مع المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي».

