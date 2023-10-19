وزير خارجية الأردن ومبعوث اليابان لعملية السلام يبحثان جهود وقف الحرب على غزة

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الخميس، مع المبعوث الياباني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أويمورا تسوكاسا التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وإيصال المساعدات الغذائية والدوائية إلى القطاع.

وأكد الصفدي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على ضرورة وقف الحرب المستعرة على غزة وحشد الجهود الدولية لإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل يستهدف وقف الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون في القطاع.

وشدد على ضرورة العمل من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام الدائم والعادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يتيح للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

ومن جانبه.. ثمن المبعوث الياباني الجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات إلى غزة، وفي جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.