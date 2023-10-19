طلاب جامعة دمياط يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة

أدى طلاب جامعة دمياط، ظهر اليوم الخميس، صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة في جامعة دمياط أعقبتها وقفة ومسيرة تضامنية أمام ميدان الكتب في جامعة دمياط، احجتاجًا على القصف الإسرائيلى على مستشفى المعمدانى بقطاع عزة بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط وعدد من أعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطلاب

وردد الطلاب هتافات تضامنية مثل؛القدس عربية"،"الفلسطينين أصحاب الأرض" ورفعوا علم فلسطين.

وأعلن المشاركون في الوقفة عن تأييدهم لقرارات الرئيس السيسي الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لمخطط التهجير الصهيوني.

ويشار إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر، ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.