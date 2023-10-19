مسئول: جيش الاحتلال اعتقل 10 آلاف فلسطيني خلال 12 يومًا (فيديو)

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سلسلة من الإجراءات القمعية والاعتقالات العشوائية بحق الشعب الفلسطيني، ليست مرتبطة بادعاءات الاحتلال لحماية أمنه وإنما كأسلوب انتقامي اعتادت على ممارسته.

وأضاف "فارس" لـ"القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس، أن أعداد المعتقلين ارتفعت منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة بنسبة مئة بالمئة، لتتجاوز 10 آلاف أسير خلال 12 يومًا فقط، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتعامل مع فلسطين باعتبارها أرضًا محروقة تقتل وتعذب وتعتقل دون اعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني.

وذكر رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، أن إسرائيل ترتكب جريمة حين ترفض الإفصاح عن عدد المعتقلين وأسمائهم وأماكن السجون التي يقبعون فيها وأوضاعهم الصحية، مرجحًا تنفيذ سلطات الاحتلال عمليات قتل واغتيال بحق المعتقلين الفلسطينيين لديها بعد تحقيقات معهم.

وطالب "فارس" المؤسسات الدولية بالضغط على سلطة الاحتلال للإفصاح عن أعداد المعتقلين وكيف تصنفهم، خاصة أنه منذ العدوان الأخير على غزة اعتقلت عددًا من الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين حصلوا على تأشيرات عمل دون أي سبب.

وكشف رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، أن جيش الاحتلال اقتحم أحد مقرات الإيواء التي عملها لاستيعاب أعداد النازحين، واعتقل العمال العائدين إلى الضفة الغربية، لافتًا إلى أن إسرائيل تتصرف على وقع الصدمة التي حلت بها واضطرابها وإحساسها بالفشل وتسعى لتعويض إخفاقها الاستراتيجي.

وينفذ الاحتلال الإسرائيلي أعنف قصف على قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني، في وقت تواجه فيه فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في حصر أعداد الشهداء الذين ارتقوا جراء القصف العنيف المتواصل على عدد من المناطق في قطاع غزة لخطورة الأوضاع الميدانية.