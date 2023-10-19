قطاع الفنون التشكيلية يُعلن تعليق كل أنشطته حدادًا على أرواح ضحايا غزة

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتوروليد قانوش، تعليق كافة أنشطة القطاع حداداً على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك بعد إعلان الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تعليق كافة أنشطتها لمدة ثلاثة أيام حدادًا على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني، وضحايا قصف "المستشفى الأهلي المعمداني" بقطاع غزة وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 18 أكتوبر حتى غروب شمس يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة ثلاثة أيام.