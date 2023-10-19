الخميس 19 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

قطاع الفنون التشكيلية يُعلن تعليق كل أنشطته حدادًا على أرواح ضحايا غزة

قطاع الفنون التشكيلية
قطاع الفنون التشكيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتوروليد قانوش، تعليق كافة أنشطة القطاع حداداً على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك بعد إعلان الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تعليق كافة أنشطتها  لمدة ثلاثة أيام حدادًا على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني، وضحايا قصف "المستشفى الأهلي المعمداني" بقطاع غزة وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 18 أكتوبر حتى غروب شمس يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة ثلاثة أيام.

ads
قطاع الفنون التشكيلية وزيرة الثقافة 3 أيام حدادا ضحايا غزة
ads