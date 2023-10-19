الخميس 19 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة أسيوط تعلن دعمها المطلق لقرارات الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، بكامل هيئاتها من مجلس الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، والطلاب، عن تأييدها الكامل ودعمها المطلق لقرارات الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري ودعما لاستقرار السلام بالمنطقة، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وبحسب بيان رسمي، أعلنت الجامعة رفضها لكل مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادف إلي تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، لمخالفتها قواعد القانون الدولي الإنساني، وما يعد أيضا اعتداءا  سافرا علي حدود الدولة وهو ما ترفضه مصر تحت أي ظرف.

كما أيدت الجامعة في بيانها دعوة القيادة المصرية لطرفي الصراع بالعودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين والتسليم المطلق بأنه لا حل إلا بالسلام العادل الذي يضمن  حق الأشقاء الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم واستعادة ما سلبه الاحتلال  منهم بالمخالفة لمقررات الشرعية الدولية. 

ads
الاحتلال الإسرائيل الدكتور احمد المنشاوي الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة أسيوط
ads