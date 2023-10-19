الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"الصناعات الهندسية" تدعم وتفوض السيسي في قرارات الحفاظ على مصر واستقرارها

محمد المهندس رئيس
محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية
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أعلنت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس تفويضها ودعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا لحماية وتأمين مصر داخليا وخارجيا وذلك التفويض يأتي من مجلس ادارة الغرفة وجمعيتها العمومية وشعبها النوعية التي تضم أكثر من 1200 شركة .

وأكدت الغرفة في بيان لها أن المخاطر تحيط بالمنطقة من كل جانب وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي جاءت خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني بالقاهرة واضحة وصريحة فيما يتعلق بالعنف الدائر في فلسطين من قبل قوات الاحتلال والاعتداء على الأبرياء وأيضا فيما يخص مصر وأمنها واستقرارها ونحن ندعم ونؤيد كل ما أعلنه الرئيس السيسي ونقف خلفه في كل قراراته للحفاظ على مصر والمصريين.

وأكد محمد المهندس رئيس الغرفة أن ما قام به المصريون في مختلف أنحاء مصر من تظاهرات حاشدة وداعمة للرئيس السيسي وتفويضه في أي قرارات تحافظ على أمن واستقرار مصر رسالة للعالم كله بأن المصريين خلف قائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي على قلب رجل واحد . 

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غرفة الصناعات الهندسية الصناعات الهندسية تدعم وتفوض الرئيس السيسي قرارات الحفاظ على مصر واستقرارها محمد المهندس أمن واستقرار مصر رسالة للعالم
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