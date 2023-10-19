بالصور.. ضبط 598 علبة سجائر مجهولة المصدر و22 جركن زيت بدون بيانات بإمبابة

شنت مديرية إدارة تموين إمبابة اليوم حملة مكبرة على الأسواق لتفقد الأسعار وتوافر السلع بالمجمعات والمرور على المخابز البلدية برئاسة صفية حسني مدير الإدارة وسيد باسل وايمن العربي المفتشين بالرقابة وأثناء سير الحملة تم ضبط ومصادرة 22 جركن زيت مجهول المصدر وبدون بيانات بكمية حوالي نص طن تقريبا.

وجاء ذلك بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وهالة غريب وكيلة المديرية، للمرور على كافة الأنشطة التموينية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه ، كما تمكنت الحملة من ضبط ومصادرة 598 علبة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وبدون فواتير .

واصدر محافظ الجيزة تعليماته لمسئولى الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة التصدى بحزم لأية حالات مخالفة بالأسواق للتأكد من سلامة السلع والمنتجات المتداولة والإلتزام بالمواصفات وبذل أقصى جهد فى سبيل إيصال الدعم لمستحقيه.

وفى هذا الإطار وتنفيذاً لتكليفات المحافظ بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار وضبط حالات تداول لسلع غير صالحة للإستهلاك الأدمى والتصدى للممارسات الإحتكارية.