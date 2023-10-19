الخميس 19 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. ضبط 598 علبة سجائر مجهولة المصدر و22 جركن زيت بدون بيانات بإمبابة

مديريةإدارة تموين
مديريةإدارة تموين امبابه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت مديرية إدارة تموين إمبابة اليوم حملة مكبرة على الأسواق لتفقد الأسعار وتوافر السلع بالمجمعات والمرور على المخابز البلدية برئاسة صفية حسني مدير الإدارة وسيد باسل وايمن العربي المفتشين بالرقابة وأثناء سير الحملة تم ضبط ومصادرة 22 جركن زيت مجهول المصدر وبدون بيانات بكمية حوالي نص طن تقريبا.

وجاء ذلك بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وهالة غريب وكيلة المديرية، للمرور على كافة الأنشطة التموينية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه ، كما تمكنت الحملة من ضبط ومصادرة 598 علبة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وبدون فواتير .

واصدر محافظ الجيزة تعليماته لمسئولى الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة التصدى بحزم لأية حالات مخالفة بالأسواق للتأكد من سلامة السلع والمنتجات المتداولة والإلتزام بالمواصفات وبذل أقصى جهد فى سبيل إيصال الدعم لمستحقيه.
وفى هذا الإطار وتنفيذاً لتكليفات المحافظ بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار وضبط حالات تداول لسلع غير صالحة للإستهلاك الأدمى والتصدى للممارسات الإحتكارية.

ads
مدير إدارة تموين امبابه ضبط 598 سجائر مجهولة المصدر ضبط ومصادرة عدد 22 جركن زيت مجهول المصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
ads