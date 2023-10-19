الاحصاء: 30.1% زيادة في القروض الاستثمـارية قصيرة الأجل الممنوحة للمزارعين عام 2021/2022

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعى عام 2021 / 2022 ومن أهم مؤشراتها، انه بلغ عـدد الجمعيات التعاونية الزراعية 6010 جمعية عام 2021 / 2022 وتحتـل الجمعيات التعاونية للإئتمان الزراعى المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4469 جمعيـة بنسـبة قـدرها 74.3٪ تليهـا الجمعيـات التعاونية للإصـلاح الزراعى 761 جمعـية بنـسـبة قدرها 12.7% ثم الجمعـيات التعاونيــة للأراضي المستصـلحـة 678 جمعية بنسبــة قدرها 11.3% ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائية 102 جمعية بنسـبة قــدرها 1.7% من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعـية.

واوضح الجهاز أن إجمالي القروض الاستثمـارية الممنوحـة للمزارعيــن والمشـروعات الزراعية 22.4 مليار جنيه عــام 2021 / 2022 مقـــابـل 19.8 مليـار جنيــه عام 2020 / 2021 بزيــادة بلغـــت نسبتها 13.1٪ موزعة كالتالي:

بلغـــت القــروض قصيـرة الأجل 9.9 مليار جنيـه عام 2021 / 2022 مقـابل 7.6 مليار جـنيـه عـام 2020 / 2021 بزيـادة بلغـت نسبتها 30,1٪. وذلك نتيجـة لمنح قرض جديد (جارى مديونية على عمـلاء البنك) بقيمة 5.7 مليار جـنيـه.

وبلـغ إجـمالي القـروض متوسـطـة الأجـل 8.5 مليار جنيه عام 2021 / 2022 مقـابل 11.3 مليار جنيــه عـام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 25.1٪ وذلك نتيجة لانخفاض القروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزارعه بقيمة 4.0 مليار جنيه.

كما بلغ إجمالي القـروض طـويـلة الأجـل 4.0 مليار جنيـه عـام 2021 / 2022 مقابـل 0.9 مليار جنيه عــام 2020/ 2021 بنسبة زيادة قدرها 368.4% وترجع نسبة الزيادة نتيجة القروض الخاصة بالأعمال المرتبطة بالزراعة بقيمة 1.7 مليار جنيه، وكذلك القروض الخاصة (بضمان ودائع ومختلف الأغراض) بقيمة 1.1 مليار جنيه.