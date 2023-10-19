طلاب جامعة دمياط ينظمون مسيرة دعم للقضية الفلسطينية في ميدان الكتب

نظم طلاب جامعة دمياط، ظهر اليوم الخميس، وقفة ومسيرة تضامنية أمام ميدان الكتب في جامعة دمياط، احجتاجًا على القصف الإسرائيلى على مستشفى المعمدانى بقطاع عزة.

وردد الطلاب هتافات تضامنية مثل ؛القدس عربية"، "الفلسطينين أصحاب الأرض" ورفعوا علم فلسطين.

وأعلن المشاركون في الوقفة، تأييدهم لقرارات الرئيس السيسي الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لمخطط التهجير الصهيوني.

يشار إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد

أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر، ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

كما نظم طلاب مدرسة محمد حسن الزيات الابتدائية التابعة لإدارة دمياط التعليمية وقفة دقيقة حداد في طابور الصباح على أرواح الشهداء الفلسطينين و تحية العلم المصري بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بوقوف طلاب المدارس دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الفلسطينين

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة المديريات التعليمية بوقوف الطلاب، خلال طابور الصباح الخميس بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.