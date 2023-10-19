الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يناقشان أولوية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره البريطاني
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عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الخميس، بالقاهرة، جلسة مباحثات ثنائية وموسعة حول التصعيد العسكري في غزة.

كما بحث الوزيران والجهود الإقليمية والدولية على مسار التهدئة ووقف التصعيد، وأولوية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتجنب توسيع رقعة الصراع، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

ويجري وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي، زيارة إلى مصر وعدد من دول الشرق الأوسط خلال الأيام الثلاثة المقبلة لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسعي إلى حل سلمي.

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