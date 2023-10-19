القبض على بائع خردة تسبب في وفاة طفلة وأصاب والدها خلال مشاجرة بالقليوبية 

ضبطت مديرية أمن القليوبية، القبض على بائع خردة تسبب في وفاة طفلة وإصابة والدها برش الخرطوش، في مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة، حيث صعد المتهم على سطح منزله وأطلق عيار ناري فى اتجاه المجني عليهما، ما أدى إلى إصابة الأول ومصرع نجلته، وجرى نقل المصاب والجثة للمستشفى، وألقي القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورورد إشارة من إحدى المستشفيات بوصول عامل مصاب برش خرطوش واصابة نجلته برش خرطوش وتوفيت عقب وصولها.

جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات جيرة سابقة بين المجني عليه الأول وآخر بائع خردة، وتجددت الخلافات بينهما فصعد الأخير لسطح العقار المواجه لمنزل المجني عليهما وأطلق عيار نارى من فرد محلى على شرفة مسكن المجنى عليهما أثناء تواجدهما فأحدث إصابتهما التى أودت بحياة الثانية.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والعثور على فرد محلي بسطح العقار وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بذات السلاح المضبوط وأضاف أنه كان برفقته بمكان الواقعة بائع خردة آخر وبإستهداف الأخير جرى ضبطه.