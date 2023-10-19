بطل من العرب.. ماذا قالت صحف بريطانيا عن محمد صلاح بعد دعمه لفلسطين؟

أشادت الصحف ووسائل الإعلام البريطانية، بنجم نادي ليفربول الإنجليزي، الفرعون المصري محمد صلاح بعد مطالبته بإرسال مساعدات إنسانية للفلسطينيين الذين يعانون من حصار وعدوان الاحتلال الإسرائيلي.

ووصفت صحيفة "التليجراف" البريطانية، اللاعب البالغ من العمر 31 عاما ببطل في العالم العربي، وهو يعتبر رمزا كبيرا، حيث يعد أنجح لاعب كرة قدم يخرج من منطقة الشرق الأوسط، مضيفة أن وضعه الأيقوني قد يؤهله لتوليه دور السفير.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن تبرع صلاح لدعم الفلسطينيين هي خطوة مهمة، حيث قدم بالفعل تبرعا "كبيرا" لم يكشف عنه، عبر وكيله، لمنظمة إنسانية تابعة لجمعية الهلال الأحمر المصري لدعم سكان غزة.

ومدحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صلاح، حيث وصفت دعوته بإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنها دعوة عاطفية وقوية في ظل استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.