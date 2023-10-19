"العمل" توجه بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب مدارس ببورسعيد

قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد نظمت ندوة للتوعية، بمدرسة بورفؤاد الإعدادية بنين، حول مفهوم السلامة والصحة المهنية وكيف يعتبرها الإنسان أسلوب حياة، ويتبع تعليماتها فى كل مكان فى المنزل والشارع و المدرسة، وما هى الاحتياطات اللازم إتباعها لتفادى أى مخاطر، للطلاب بالمدرسة.

كما جرى استعراض فيديو توعوى يحتوى على صور توضح المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها الطفل، وكيف يتخذ احتياطاته ليؤمن نفسه، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وأساليبها فى الحياة اليومية وترسيخ مفهوم السلامة لدى كافة فئات المجتمع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى مختلف قطاعات العمل للحفاظ على الارواح والمنشآت وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، أن الندوة تضمنت تفاعل الطلاب مع الصور المعروضة وإبداء التعليقات حولها، أيضًا تناولت الحديث حول مخاطر الجلوس فترات طويلة أمام الكمبيوتر والموبايلات ،كما جرى خلال فعاليات الندوة حوارات ومناقشات بين المحاضرين و الطلاب، لتوضيح بعض المفاهيم التى تم التعرف عليها من وسائل التواصل الاجتماعى، مع التأكيد أن السلامة منهج حياة وأهمية تطبيق مفهوم السلامة للشباب الواعد لمستقبل مصر، وفي كافة المنشآت للحفاظ على جميع الأفراد من مخاطر البيئة المحيطة.

وألقت الندوة، الكيميائية عبير ابو زيد مدير مكتب السلامة ببورفؤاد، والكيميائية نجلاء البسيونى أخصائى السلامة بمكتب بورفؤاد، تحت إشراف الكيميائية إيمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ونجلاء الباز مدير المدرسة.

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