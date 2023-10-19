محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل داخل موقف سرفيس ناهيا الحضاري

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تشغيل موقف ناهيا الحضاري الجديد، والذي يعد أحدث المواقف الحضارية التي تم تشييدها أسفل محور الفريق كمال عامر الجديد بحي بولاق الدكرور لخدمة مواطني ناهيا وارض اللواء وبولاق الدكرور، لينضم إلى منظومة المواقف الجديدة التي تم إنشاؤها لتسهيل حركة سير وتنقل المواطنين والقضاء على المواقف العشوائية .

وتابع محافظ الجيزة توافد المواطنين وانتظام العمل داخل الموقف والمقام علي مساحة 3400م2 و يستوعب نحو 100 سيارة سرفيس إلى جانب عدد من ساحات الانتظار للسيارات الخاصة وغرف إدارية وخدمية ومناطق تجارية وترفيهية لخدمة المترددين.

وشدد المحافظ علي رئيس جهاز السرفيس ورئيس حي بولاق الدكرور بالتواجد الدوري ومتابعة انتظام العمل داخل الموقف وعدم السماح بوقوف سيارات الميكروباص خارج الموقف لتلاشي اي إعاقات مرورية وكذا التأكد من التزام سيارات السرفيس بتعريفات الركوب المحددة وعدم المغالاة علي المواطنين .

وكلف المحافظ مدير مديرية الإسكان برفع كفاءة ساحة كائنة بجوار مطلع كوبري ناهيا وتأهيلها وضمها لتكون إمتداد لموقف ناهيا لاستيعاب سيارات سرفيس إضافية تكفي إحتياجات المنطقه الي جانب إجراء الصيانات الدورية لموقف السرفيس الرئيسي للحفاظ علي ما تم إنجازه .

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ورؤساء أحياء عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور وياسر مدين رئيس حي العجوزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ومديري مديريات الطرق والإسكان .