منى زكي لـ"الاحتلال الإسرائيلي": حسبي الله ونعم الوكيل على كل روح قتلتوها

عبرت الفنانة منى زكي عن ألمها الشديد لفقدان الأرواح في غزة بسبب القصف الخاشم الإسرائيلي.

وكتبت منى عبر خاصية الأستوري على تطبيق "إنستجرام": "حسبي الله ونعم الوكيل في كل خطوة تخطوها، حسبي الله ونعم الوكيل على كل روح قتلتوها بدون وجه حق، حسبي الله ونعمة الوكيل على الظلم والوجع وقلة الحيلة اللي الواحد فيها.. ولا تحسبن الله غافلا عما تعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار".

من جهة أخرى، تنتظر منى زكي عرض فيلم «الجواهرجى» الذي يجمعها بالنجم محمد هنيدى بعد 24 سنة من عرض فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، ويتبقى يومين تصوير ويتم الانتهاء من الفيلم تمهيداً لعرضه، والعمل يشارك في بطولته لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، عارفة عبدالرسول وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.