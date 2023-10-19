ضبط 608 مخالفات تموينية في حملة مكبرة بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جهود مديرية والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال النصف الأول من الشهر الجارى حيث تابعت محاف دمياط الحملات التموينية التي شنترخلال الفترة الماضية

وتلقت محافظ دمياط تقريرًا بإجمالي عدد المحاضر التي سجلتها المديرية وهما ٦٠٨ محضرًا، بينهم ٧٢ محضرًا للمخابز لرصد مخالفات تتعلق بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة و توقف عن الإنتاج والتصرف فى الدقيق والضرب الوهمي، علاوة على ٥٣٦ محضراً للأسواق لعدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم وجود شهادات صحية و رصد حالات غش تجارى و بيع سلع مجهولة المصدر وأيضًا بيع لحوم مكشوفة وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى، عدم الاعلان عن مخازن .

هذا وقد تم التحفظ على كميات من اللحوم والدواجن وجبن أبيض غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وأجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية، تفقدت خلالها الأسواق وعدد من محال بيع السلع الغذائية بمدينة دمياط، وذلك لمتابعة موقف تنفيذ مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية.

وفى هذا السياق، حرصت "المحافظ" على التواصل مع البائعين؛ إذ أكدت على الالتزام بتلك المبادرة و المشاركة فى دعم الجهود المبذولة لضبط أسعار السلع بالأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين، كما وجهت بالإعلان عن أسعار السلع أمام المواطنين؛ إذ تابعت الدكتورة منال عوض حملات مكبرة شنتها مديرية التموين بمحافظة دمياط لضبط المخالفات التموينية وعدم الإعلان عن أسعار وصلاحية السلع.

وثمنت "المحافظ" جهود التجار الذين قاموا بإطلاق مبادرات لتخفيض أسعار السلع، فيما قد أكدت "الدكتورة منال عوض" أنه يتم تنفيذ حملات دورية بالشراكة مع عدد من الجهات لمتابعة موقف الالتزام بتلك المبادرة وضبط حركة السلع بالأسواق، وأيضًا التأكد من صلاحية وجودة السلع للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.