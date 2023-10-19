مدارس بورسعيد تنكس الأعلام وتقف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.. صور

نكست مدارس محافظة بورسعيد، أعلام مصر، اليوم الخميس، حدادا على أرواح شهداء قطاع غزة في دولة فلسطين الشقيقة.



ووقف طلاب المدارس دقيقة حدادا على أرواح شهداء قطاع غزة، وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وكان رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، قد أكد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وأي محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، كما أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

رفع أعلام مصر ودقيقة حداد في طابور الصباح

تنكيس علم مصر في بورسعيد

دقيقة حداد على شهداء غزة

تنكيس علم مصر في طابور الصباح

تنكيس علم مصر داخل مدرسة في بورسعيد

طالبات يقفون دقيقة حداد