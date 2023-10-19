قمة مصرية ـ أردنية بالقاهرة بعد قليل

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالقاهرة مباحثات قمة مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني.

أعلن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، انطلاق قمة مصرية أردنية بالقاهرة اليوم.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الملك عبدالله الثاني ملك الأرن، بعد قليل، في مطار القاهرة الدولي.

وفي السياق تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الأنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات

كما أعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة