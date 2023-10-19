الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد 6 وقائع.. ضبط هجام كسر الأبواب وسرقة المساكن في الطالبية

أرشيفية
أرشيفية
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سقط فى قبضة رجال مباحث الجيزة لص خطير بعد ارتكابه 6 وقائع سرقات مساكن بالطالبية في الجيزة.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن  الجيزة قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه 6  وقائع بدائرة القسم كما أرشد عن المسروقات لدى عميله سيء النية مالك مخزن خردة مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية "تم ضبطه" وإعادة المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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اسلوب كسر الباب النيابة العامة المسروقات بأسلوب كسر الباب تم إتخاذ الإجراءات القانونية سرقات المساكن سرقات المساكن بأسلوب كسر قسم شرطة الطالبية
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