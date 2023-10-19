سقوط 8 عاطلين بعد تنفيذهم 24 واقعة سرقة بمناطق متفرقة بالقاهرة

سقط فى قبضة أجهزة الأمن بالقاهرة 8 عاطلين بعد تنفيذهم 24 واقعة سرقة بمناطق متفرقة بالعاصمة

تعود البداية عندما تم ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية، وبحوزتهما(فردخرطوشوطلقتانلذاتالعيار - هاتفينمحمول "مجهولينالمصدر" - سلاحأبيض،مبلغمالى - كمية من مخدر الهيروين- دراجة نارية " بدون لوحات معدنية مستأجرة " المستخدمة فىإرتكاب وقائع السرقة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (9) وقائع بذات الأسلوب، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرام .. كما أرشدا عن باقى الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية " (صاحبمحلصيانةهواتفمحمولة- مقيمبمحافظةالقليوبية).

كما تم ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب " الخطف " بإستخدام دراجة نارية، وبحوزتهما ( 6 هواتف محمول "مجهولين المصدر" - دراجة نارية بدون لوحات معدنية "المستخدمة فى الوقائع")، وبمواجهتهما أقرا بأن الهواتف المضبوطة من متحصلات (6) وقائع سرقة، وأضافا بأنهما كانا فى سبيلهما للتصرف فيهم بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية " (شقيق أحدهما) تم ضبطه، وبحوزته ( 5 ) هواتف محمولة "مجهولة المصدر".



ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية)لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بدائرة قسم شرطة عين شمس بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبحوزتهما (مفاتيح مصطنعة "المستخدمة فىوقائع السرقة" –3 أجهزة "لاب توب" - 2 شاشة تلفاز - هاتف محمول - 3 ساعة يد - حقيبة سفر بداخلها بعض الملابس - سماعة لاسلكية - هارد ديسك، جهاز راوتر - مبلغ مالى)، وبمواجهتهما أقرا بأن المضبوطات من متحصلات ( 6 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب.. كما تم بإرشادهما ضبط بعض المسروقاتلدى عميلهما "سيئ النية" (عامل بمقهى).

ونجحت أجهزة الأمن ايضا فى ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب " كسر الزجاج "، حال إستقلاله سيارة مبُلغ بسرقتها بدائرة قسم مصر الجديدة، وإعترف بإرتكاب واقعتين سرقة "هاتف محمول- مبلغ مالى" من داخل سيارتينحال توقفهما بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وسقط فى قبضة رجال المباحث عاطل لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب " كسر الزجاج "، حال إستقلاله سيارة مبُلغ بسرقتها بدائرة قسم مصر الجديدة، وإعترف بإرتكاب واقعتين سرقة "هاتف محمول- مبلغ مالى" من داخل سيارتين حال توقفهما بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

