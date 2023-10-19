تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 677 شاحنة و 75 سيارة؛ إذ شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 317 شاحنة و42 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 360 شاحنة و33 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال العبارة امل ومغادرة السفينتين الحرية ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت العبارة امل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1720 طن بضائع و185 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى، ايلة وبريدج.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1215 راكب بموانئها.