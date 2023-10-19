الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«شكري» لنظيره البريطاني: يجب منح إدخال المساعدات إلى غزة الأولوية

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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قال وزير الخارجية سامح شكري، لنظيره البريطاني، جيمس كليفرلي، إنه يجب منح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة أولوية، حسبما أفادته فضائية العربية في نبأ عاجل لها.

وأكد سامح شكري، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولف شولتس الذي عقد صباح أمس، الأربعاء: "لو استدعى الأمر أن أطلب من المصريين الخروج للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء سترون خروج الملايين من المصريين الذين يؤيدون موقف الدولة".

وأكد الرئيس أنه "لا يمكن السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين"، مضيفا أنه بحث مع المستشار الألماني جهود مصر لتهدئة الأوضاع في غزة، مشيرا إلى أنه "أقترح نقل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب الإسرائيلية لحين انتهاء العمليات العسكرية

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وزير الخارجية سامح شكري معبر رفح دخول المساعدات إلى قطاع غزة
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