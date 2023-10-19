بعد 12 عاما على رحيله.. رسالة مؤثرة من ابنة عمر الحريري

حرصت الفنانة ميريت عمر الحريري على توجيه رسالة خاصة إلى والدها الذي رحل عن عالمنا منذ 12 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك من خلال تصريح خاص لـ "البوابة نيوز".

وقالت ميريت: "وحشتني و نفسي تكون معايا وانا بمر بمرحلة التمثيل علشان أسمع نصايحك و أتعلم من الأستاذ، اتمنى أكون عند حسن ظنك بي".

وعن أكثر المواقف التي أثرت في حياة الفنان الراحل عمر الحريري، ذكرت: " في وقت ما بعد حرب 67 و قلة الأعمال الفنية.. تم إعارته لإنشاء المسرح الشعبي في بنغازي ليبيا عام 68، وأصبح مديرًا للمسرح و مر بتجربة تدريس الأداء التمثيلي للموهوبين من أشقائنا الليبيين، وإنشاء المسرح بفرقته وقدم عروض كثيرة لم يشارك إلا في القليل منها كممثل ولكن كمخرج ومديرًا للمسرح تجربة فريدة أثرت فيه فنيًا كثيرًا".

وأردفت ميريت: " ومن أحب الألقاب إلى قلبه أبو البنات، ثم الفنان، لأنه كان فنانًا بالفعل، ووجهت رسالة مؤثرة إلى والدها قائلة، والدي الغالي لقد كنت نعم الأب ونعم الفنان، لقد رحلت، بعد أن قدمت رسالتك كأب كاملة، أفتخر بأنك والدي، فقد عشت بإحترام، و ربيتني على الإحترام، أفتقدك وأعيش على ذكراك، وحشتني".

واختتمت رسالتها قائلة: " لقد رحلت بعد أن قدمت رسالتك كاملة كفنان، أحبك الناس، ولا يبقى إلا حب الناس بعد الرحيل، فأنت في القلوب و إن شاء الله ستبقى في القلوب".