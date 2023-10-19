بعد أحداث غزة.. خيري بشارة يكشف عن رأيه في إلغاء المهرجانات الفنية

كشف المخرج خيري بشارة عن رأيه حول فكرة إلغاء المهرجانات الفنية التي كان من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وقال: "رغم اعتذاري عن حضور أحد المهرجانات المهمة، لعدم شعوري أن لي دورًا يمكن أن ألعبه، ومع ذلك فأنا ضد إلغاء أي مهرجان، يمكن بالفعل إلغاء مظاهر الاحتفالات والاقتصار فقط على الفعاليات الثقافية".

وتابع بشارة: "السينما نافذة عبقرية على العالم كما إنها لسان حال الثورات وقضايا الشعوب وهي قادرة أكثر من صرخات وشتايم منابر التواصل الاجتماعي على التأثير والبقاء ولا تتبخر مثلها… يمكن لأي مهرجان لو أراد أن يصبح مظاهرة احتجاجية قوية يهتز لها العالم.. لو أراد".

الجدير بالذكر أن تضامنًا مع أحداث غزة تم تأجيل عدد من المهرجانات الفنية والآخر تأجيل حفلات الافتتاح مثل "مهرجان قرطاج السينمائي، مهرجان الجونة السينمائي، مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان القاهرة السينمائي".