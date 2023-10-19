نقابة الصحفيين الفلسطينية: أكثر من 70 عائلة فلسطينية توفيت بأكملها إثر القصف الإسرائيلي

أكدت شروق أسعد، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينية، أن هناك أكثر من 70 عائلة فلسطينية توفيت بأكملها إثر القصف المستمر على مدار الأيام الماضية.

وكشفت عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أمس كانت ليلة صعبة على داخل قطاع غزة تحديدًا عقب مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن من إسرائيل، موضحة أنه بمجرد مغادرته وصل القصف إلى ذروته من جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وأضافت شروق أسعد، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينية: "أنا شخصيًا كانت لديّ عائلة بالداخل وفقدنا الكثير منهم والكثير من الزملاء الصحفيين"، موضحة أنه فى 24 ساعة هناك أكثر من 600 شهيد فلسطيني.

وأوضحت عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينية، أن هناك أكثر من 70 عائلة فلسطينية توفيت بأكملها، لافتة إلى أن هناك 12 ألف جريح الغالبية منهم من النساء والأطفال، ولا توجد معركة حقيقية بين جنود وإسرائيليين.

ولليوم الثالث عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعًا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.