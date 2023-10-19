برلماني: احتشاد المصريين أمام النصب التذكاري للجندي المجهول غدا تأكيد على دعم القضية الفلسطينية

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن 105 ملايين مصري مستعد للتظاهر تعبيرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية.

وأكد سالمان، في تصريحات صحفية له، أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني أبناء مصر لحشد شعبي كبير، بعد صلاة الجمعة غدا، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، تستهدف دعم ومساندة الشعب الفلسطيني إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وتعبير عن رفض الانتهاكات الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن احتشاد جميع أطياف الشعب المصري بمثابة رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود للقضية الفلسطينية.

وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن المصريين يقفون خلف قيادتهم صفا واحدا ولن يسمحوا بأن تتحول سيناء لقاعدة عسكرية أو مسرح للعمليات العسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين .

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ وافقوا نهائيا على تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.