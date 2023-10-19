متاحف وشواطئ وألعاب مائية.. الغردقة أفضل وجهة للسياحة الشتوية في العالم

سجلت نسب إشغالات ارتفاعا ملحوظا في الفنادق والمنتجعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر، وخاصة مدينة الغردقة، وطبقا لإحصائيات الجهات المختصة، فقد وصلت نسبة الاشغالات الفندقيه في البحر الاحمر في بعض المنتجعات والقري، الي 90%، حسب الاحصائيات الواردة من هيئة السياحية والتابعة لوزارة السياحة تبين أن نسب الاشغالات الواردة من السياحة الداخلية أعلي من السياحة الدولية،

وطبقًا لما تحتله مدينة الغردقة من مكانه عالمية سياحية دولية وكذلك وجه مفضلة للكثير من الوفود السياحية من الدول الأوربية، فقد اختارت أعدادا كبيرة قضاء الإجازة على شواطئ مدينة الغردقة إحدى أهم المدن السياحية في مصر والشرق الأوسط والحائزة على ترتيب أفضل 10 وجهات سياحية عالمية فى آخر تصنيف لموقع تريب أدفايزر العالمى لعام 2022، فيما تعد الوجهة السياحية المفضلة لقطاع كبير من السائحين من مختلف الدول الأوربية وأهمها السوق الروسي والألماني وغيره.

من جانبه، قال بشار ابوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحرالاحمر، إن الاقبال الكبير التي شهدته فنادق مدينة الغردقة من السياحة الاوربية، أدي إلي منافسة ما بين الغردقة والدول السياحية الاخري، المقومات أدوات الجزب السياحي الذى يفضله بعض السياح، على مر السنوات الأخيرة، ولكن من الملاحظ أن الغردقة تعتبر المقصد السياحي الأفضل من كل الوجهات الأخري، نظرا لما تمتاز به من مقومات وثروات طبيعية وصناعية.

وأوضح أبو طالب، أن ما ابرز ما يميز مدينة الغردقة، هو تعدد الشركات العالمية لإدارة الفنادق المختلفة، وكذلك المحلية والتي تناسب كل المستويات من فئة ال 4 أو 5 نجوم مع تواجد نظام الآقامة الشاملة "فطار – غداء – عشاء"، كما توفر جميع الخدمات للنزلاء داخل الفنادق، وكذلك سبل الترفيه المختلفة والاستمتاع داخل المنتجع بكل الوجبات والمشروبات طوال اليوم مقارنة بالدولة الاخري.

وأشار نقيب المرشدين، إلى الالعاب المائية في قرابة 90% من فنادق الغردقة والتي يطلق عليها "فنادق الألعاب المائية"، والتى تجذب اليها الوفود السياحية الاوربية والمصرية ايضا، من الكبار والصغار، بالإضافة الي، النزلاء محبي ممارسة الرياضة تتميز فنادق الغردقة والبحر الآحمر عموما بوجود الصالات الرياضية المختلفة " مجانا فى معظم الوقت"، كما تتميز فنادق الغردقة وساحل البحر الآحمر بشكل عام بوجود فرق الآنيميشن للترفيه اليومى داخل المنتجعات من خلال برنامج ترفيهى صباحى على البحر وحمامات السباحة وليلا بعروض ترفيهية تناسب كل أفراد العائلة.

وتمتاز مدينة الغردقة برحلات والأنشطة الترفيهية والثقافية كرحلة السفارى وركوب الخيل والجمال وعروض الدولفين ومتحف الآحياء المائية ومتحف اثار الغردقة، كذلك الأنشطة الترفيهية الليلية خارج المنتجعات وزيارت المولات التجارية ووجود عدد كبير من الكافيهات فى المارينا، والممشى السياحي وشارع الشيراتون وشيري، فضل عن الامتداد الطبيعي على ساحل البحر الأحمر مما يضمن التنوع لزيارتك الشتوية، وتعد من اجمل بقاع مصر الموجوده علي أرض البحر اللاحمر، ومنها؛ مناطق، سهل حشيش وسفاجا والقصير، ومدينة مرسى علم الساحرة.

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