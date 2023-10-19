الملا يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "الثروة المعدنية" و"المثلث الذهبي"

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بهدف الاستفادة من القدرات والكفاءات والخبرات المتميزة بهيئة الثروة المعدنية في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الخاصة باستغلال الثروات المعدنية داخل منطقة المثلث الذهبي من خلال اتباع افضل الاساليب العلمية الحديثة في مجال البحث و التقييم والتنقيب بما يحقق الاستغلال الامثل لهذه الانشطة ويسهم في زيادة جذب الاستثمارات لتعظيم الناتج القومي من الثروات التعدينية وزيادة العوائد الاقتصادية منها، وضمانًا لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع علي الدولة المصرية.

وقع البروتوكول الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية و الدكتور عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بحضور المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

وبموجب بروتوكول التعاون سيتم العمل المشترك علي تبادل الخبرات اللازمة فيما يخص مجال التعدين داخل منطقة المثلث الذهبي ، اضافة الي التشاور بشان اعداد الاشتراطات العامة والقواعد اللازمة للحصول علي تراخيص مزاولة الانشطة التعدينية بالمنطقة ، الي جانب التعاون في الترويج لفرص استثمار الثروات مصر الطبيعية بالمثلث الذهبي .