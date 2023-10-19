الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الجمعة.. والعظمى بالقاهرة 30

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية وحار على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

ويشهد الجمعة شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد و تكون كثيفة علي مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وهناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 20 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 32 للعظمى والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 32 والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمى 20 درجة.