"الصحة الفلسطينية": خروج 3 مستشفيات عن الخدمة في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن خروج 3 مستشفيات عن الخدمة في قطاع غزة.

وكانت قد أفادت الوزارة بارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة إلى 3478 شهيدًا منذ نشوب القتال بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في 7 من الشهر الحالي، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أن إجمالي ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة هو 3478 شهيدا و12065 إصابة بجروح مختلفة.

إلى جانب هذا سقط 62 شهيدا وما يزيد عن 1300 مصاب في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الوزارة، فقد دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في حملة القصف العنيفة والمكثفة على غزة ما يزيد عن 4500 مبنى سكني كليا، تضم 12 ألف وحدة سكنية، فيما تضررت حوالي 113,300 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 8190 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.