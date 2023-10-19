إسعاف نابلس: الاحتلال يستهدف الأطقم الطبية في غزة والضفة (فيديو)

قال أحمد جبريل، مدير مرفق الإسعاف في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، اليوم الخميس، إن الأطقم الطبية تتعرض لاستهداف مباشر من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف "جبريل"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مرفق الإسعاف يعاني نقصًا كبيرًا في المستلزمات الطبية، والوضع يتجه نحو كارثة صحية وإنسانية في نابلس، مشيرًا إلى أن أهالي غزة يتعرضون لكارثة بيئية لعدم توافر المياه الصالحة للشرب، واختلاطها بمياه الصرف إثر القصف.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وأطقم الإسعاف لا تستطيع الوصول للضحايا في مختلف المواقع بغزة بسبب الهجمات الشرسة للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الكثير من المستشفيات في غزة خرجت من الخدمة بسبب نفاد الوقود، ولم نتلق على مدار 13 يومًا أي إمدادات طبية، ولم نتمكن من إخراج مصابين إلى خارج القطاع لتلقي العلاج.