"الملا" يفتتح مركز معلومات هيئة الثروة المعدنية بعد التطوير

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مركز معلومات هيئة الثروة المعدنية بعد تطويره وتحديثه، وتفقد أقسام المركز.

و استمع الي شرح من فريق العمل حول الخدمات المختلفة التي يقدمها للمستثمرين في مجال التعدين وكذلك الدارسين والباحثين للاطلاع من خلال قاعدة البيانات علي كافة المعلومات الخاصة بالخامات التعدينية والابحاث والتقارير والدراسات الجيولوجية التي اعدتها الهيئة و الحصول علي حزم البيانات للمستثمرين لاتخاذ قرار الاستثمار .

كما يجري استكمال أعمال تطوير المركز وادخال الاساليب الرقمية من خلال تطوير اساليب العرض والتصفح للمعلومات الي اساليب رقمية بدلا من الورقية ، كما يضم المركز مجموعة من ابرز الدوريات والمراجع العلمية والجيولوجية .