عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مظاهرات في المحافظات والجامعات تأييدا لموقف مصر من القضية الفلسطينية».

وذكر التقرير، أن هناك التفافا شعبيا كاملا حول موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي من القضية الفلسطينية حيث شهد عددا من المحافظات خروج طلاب الجامعات وشباب المدن والقرى والأحزاب في وقفات تضامنية مع غزة تنديدا بالعدوان الغاشم والمجازر التي شهدها القطاع من الجيش المحتل والإعلان عن التأييد الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في موقفه من القضية الفلسطينية والرفض القاطع لتهجير الأشقاء الفلسطينيين قسريا من أرضهم.

واحتشد آلاف الطلاب من جامعة القاهرة أمام مقر الجامعة بالجيزة لتنظيم وقفة تضامنية والتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصف مستشفى المعمداني في غزة والقصف المتواصل على القطاع، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات رفض ممارسات إسرائيل ضد المدنيين والأطفال في غزة.

