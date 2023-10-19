الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة بني سويف تستقبل القافلة الدعوية للأزهر الشريف

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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استقبلت كليتي الزراعة وعلوم الفضاء، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، نخبة من علماء الأزهر الشريف ضمن قافلة الأزهر الدعوية إلى محافظة بني سويف، ويأتي ذلك في إطار  توجيهات  فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

من جانبه، عبر رئيس الجامعة عن تقديره الكبير للأزهر الشريف وعلمائه، لما يقومون به من دور عظيم في نشر تعاليم الإسلام الوسطية ومبادئه السمحة في مصر والعالم وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة وتحصين عقول الشباب من ما يستهدفهم من أفكار مغلوطة، مثمنًا  تعاون الأزهر الشريف بهيئاته المتنوعة مع جامعة بني سويف، لافتًا إلى أن القافلة سلطت الضوء على العديد من الموضوعات المهمة وكان أبرزها انتصارات أكتوبر، والحفاظ على البيئة في ضوء تعاليم الإسلام، وآفة الغش وأثرها على المجتمع.

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أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة انتصارات اكتوبر شيخ الأزهر الشريف
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