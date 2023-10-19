الاحتلال يستهدف منزلًا بخان يونس لليوم الثاني على التوالي

أفادت منى عوكل، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، بتجدد القصف الإسرائيلي على مناطق الزيتون وبيت لاهيا ورفح.

وأضافت المراسلة أن جيش الاحتلال استهدف منزلا قرب مستشفى ناصر بخان يونس لثاني يوم على التوالي، منوهة أن المنزل يقع بين مدرسة والمستشفى الذي يتواجد بها عدد كبير من النازحين من شمال قطاع غزة.

وأوضحت أن الأحزمة النارية لم تتوقف في قطاع غزة، وأصبحت إسرائيل تقصف المنازل دون سابق إنذار.

وتابعت مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" أن ليلة أمس لم تكن هادئة بوجود العديد من الاستهدافات المتصاعدة على أهالي قطاع غزة خلفت أكثر من 80 شهيدا ومئات الجرحى، مشيرة إلى أنه منذ دقائق كانت هناك عملية قصف استهدفت 3 أبراج سكنية تم تدميرهم كاملا بمنطقة الزهراء بغزة.

وأكدت أن منزل في منطقة خان يونس تحديدا خربة العدس والنصيرات تم استهدافه وتدميره بالكامل، عدا الاستهداف المباشر والمتواصل في تل الهواء وسط مدينة غزة والذي بدأ منذ اليوم الأول للعملية "طوفان الأقصى" وحتى يوم أمس، مضيفة أن ليلة أمس عكست المجازر التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.