بوتين: العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق.

وأضاف بوتين - خلال تحيته للمشاركين في منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الخامس، وفقا لما ذكرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس، " أن العلاقات مع الصين تستمر في التطور" مؤكدا أن المجال الرئيسي للتعاون هو الطاقة حيث أصبح التعاون بين البلدين في هذا المجال أكثر نشاطا ومتعدد الأوجه.

وأكد أن علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين وصل إلى مستوى عال غير مسبوق، وتستمر تلك العلاقات في التطور بشكل ديناميكي، لافتا إلى أن أحد المكونات الرئيسية لهذه العلاقات هو التعاون في مجال الطاقة والذي أصبح نشطا ومتعدد الأوجه بشكل متزايد.

وأشار الرئيس الروسي إلى المشروعات الثنائية الكبيرة في قطاع النفط والغاز وفي مجال الطاقة النووية السلمية والتي يتم تنفيذها باستمرار.. قائلا "بالتالي ينمو حجم إمدادات موارد الطاقة الروسية للمستهلكين الصينيين، ويجري التطوير المشترك للابتكارات التكنولوجية بهدف رفع كفاءة عمليات استخراج المواد الخام ومعالجتها ونقلها، فضلا عن ضمان سلامتها البيئية".

وأضاف أن منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني يلعب دورا هاما في تعزيز التعاون متبادل المنفعة، ويضمن إجراء حوار بناء مباشر بين ممثلي الإدارات الحكومية ذات الصلة، ودوائر الأعمال والخبراء في البلدين، مخاطبا المشاركين، بالقول: "أنا واثق من أنكم، خلال المنتدى، ستناقشون بشكل شامل القضايا الأكثر إلحاحا على جدول أعمال الصناعة، وتحدثون أشكالا جديدة واعدة للتعاون. أتمنى لكم مخلصا النجاح وكل التوفيق".